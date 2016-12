Orgodynamische Körperarbeit

25. - 27. November 2016

Weiterbildung Orgodynamische Körperarbeit

Bewusst im Körper • das Leben fühlen • die Seele heilen

Offenes Orientierungs-Wochenende



Neoreichianische Methoden der Körperpsychotherapie werden mit dem Flow-Prozess des fließenden Gewahrseins verbunden.



Worum es geht: Verwurzeln im eigenen Körperselbst, Grenz- und Potenzial-Bewusstsein im Körper etablieren, lebensverneinende Körpermuster auflösen, Zugänge zur Vitalität öffnen, die Heilungskraft des „strömenden“ Körpers verankern, Präsent-Sein im Körper, expressiv und still, die Tore des Körpers zur Bewusstseins-Weite öffnen



Inhalte: Individuelle und kollektive Themen, die mit Körperspannungsmustern einhergehen, werden erforscht und Hintergründe und Methoden der aufdeckenden Arbeit theoretisch und praktisch vermittelt. U.a. • neoreichianische und tantrische Schlüssel zum Erwecken der Körperdynamik • die Körper-Segmente nach W. Reich in der orgodynamischen Perspektive • praktische Tools zum vitalen Energieaufbau • „Streamings“ einleiten und begleiten • erhöhte Energieniveaus aufbauen, lenken und halten • Flow / Fließendes Gewahrsein in der Prozessbegleitung • sowie Umgang mit „Nicht-Wissen“ in der Begleitung.



Voraussetzung: therapeutische Grundausbildung

Für DGK und EABP-Zertifizierung anrechenbar



Leitung: Dr. Gabrielle St.Clair, Frithjof Paulig und Team

Kosten: 220 € + U/V



Termine Zyklus 1:

23.- 26.02.2017 | 25.- 28.05.2017 | 19.- 22.10.2017

Ort: Edermünde, Nähe Kassel

Info: 09733 - 783 55 26, info(at)orgoville.de

www.orgoville.de