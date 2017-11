Am Ende der Welt ist immer ein Anfang

Sa 18.11. um 19:00 im sam nok:



Multimediale Lesung

Maria von Blumencron

"Am Ende der Welt ist immer ein Anfang"



Sonntag 19.11.17 um 10:30 Uhr im sam nok:

Spirituelles Klangkonzert:

Musik mit Mario Trisha: Violine

Claus Rückbein: Banduri Flute

Maria von Blumencron: Info/Beduftung/Salbung Ätherische Öle.



Ort: sam nok

Asiatische Wohnkultur

Vahrenwalder Str. 209a,

30165 Hannover

Anmeldung/Karten:

Vorverkauf 12€ sam nok, info(at)samnok.de



Dies ist die Geschichte einer erfolgreichen Frau, die mit 50 Jahren die große Chance bekommt, beruflich, wirtschaftlich, familiär und in ihrer Fernbeziehung vollends zu scheitern, um noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Es ist die Geschichte einer angeschlagenen Abenteurerin, die ihre Lebensversicherung auflöst, ihre Möbel, Bücher und High-Heels verkauft und sich nach Indien verabschiedet. Weil die Winter dort wärmer sind und das Essen erschwinglicher ... und weil in Indien angeblich ein paar mehr Erleuchtete als in der Kölner Innenstadt zu finden sind.





Infos zum Buch:

Maria von Blumencron

Am Ende der Welt ist immer ein Anfang

Roman



Aurum EUR 17,95, ISBN 978-3958831643



Mehr Infos unter www.maria-von-blumencron.com