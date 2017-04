Angaangaq Angakkorsuaq der Schamane aus Grönland

23.-25. Juni 2017

Angaangaq Angakkorsuaq

der Schamane aus Grönland



Angaangaq ist Ältester, traditioneller Heiler und Schamane aus einer Familie dieser Tradition in Kalaallit Nunaat (Grönland).

Er trägt den Ehrentitel "Angakkorsuaq" - Großer Schamane. Seine Botschaft ist ein geistiger Klimawandel.



Seine Heimat ist der einzige bewohnte Teil der Welt, in dem niemals Krieg herrschte – die Geschichten und Lehren dieser sehr alten, friedvollen Kultur vermitteln eine besondere Kraft. Im Juni ist er zu Gast in der Region mit einem Seminar über Zeremonien.



»Das Leben selbst ist eine Zeremonie – wert, mit einer Zeremonie gefeiert zu werden.« Angaangaq



Intensiv-Seminar | Zeremonien – Die Feier des Lebens

23.06.2017 | Beginn 18:00 bis 25. Juni 2017 | Ende 17:00



Seminarkosten: 360 € (exkl. U&V)

Anmeldeformular & Info bei:

vasumaya.wurm(at)icewisdom.com od. 0173 352 5291



Veranstaltungsort: Parimal Gut Hübenthal e.G.,

Hübenthal 1, 37218 Witzenhausen

Weitere Infos unter: www.icewisdom.com