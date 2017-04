Ayurvedakur auf Sylt

Ayurvedakur auf Sylt



20.– 27. Mai 2017



Entschlacken ohne zu Hungern!

Geben Sie her, was der Körper nicht braucht und gönnen Sie sich was ihm gut tut

und kehren Sie wieder kraftvoll in den Alltag zurück.



Uwe Schewe, Heilpraktiker, Ayurvedamediziner

Telefon 0511 - 34083677, www.ayurveda-hannover.org

Beschreibung der Details:

Das Seminar- und Gästehaus liegt in Westerland in ruhiger Ortsrandlage nahe

der Nordseeklinik und unmittelbar am Wäldchen Friedrichshain.

www.seminarhaus-friedrichshain.de



In Ihrem 7-tägigen Kurprogramm sind folgende Leistungen enthalten:

umfassende Erstanamnese von ca. 1,5 h (Erstellung des individuellen Kurplanes)

ayurvedische Vollverpflegung mit leichten, vegetarischen Gerichten ayurvedische Kräuter nach Bedarf

2 Udvartana (Pulvermassagen)

Schwitzbehandlungen in der Svedana

(Schwitzbox) -Wenn therapeutisch empfohlen

2 Basti (Darmeinläufe)

incl. Programm (Yoga,Meditation, Kochkurs,Wanderung …)

Kurbegleitung

Übernachtung im Seminarhaus Friedrichshain

umfassende Abschlußkonsultation



Frühbucherpreis bis 15.4.17: 1250 €.

Normalpreis : 1350 €

Die Anreise wird am 20.5. bis 12.00 Uhr sein und die Abreise findet am 17.5 nach dem ayurvedischen Frühstück statt.

Noch 4 Plätze verfügbar.



Anmeldeformular anfordern unter:

Tel: 0511- 34083677

info(at)ayurveda-hannover.org

www.ayurveda-hannover.org