Basis-Seminar im Schamanismus

23. – 24. September 2017

Basis- Seminar im Schamanismus

Sa. 10-18 Uhr, So. 10-16 Uhr

Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg, großer Seminarraum.



Gelehrt wird die Arbeit mit Krafttier und Lehrer, unseren Verbündeten in der Nicht-Alltäglichen-Wirklichkeit. Wir machen vor allem mit Hilfe der Trommel/ Rassel Klangreisen, um ihnen zu begegnen.

Trance ermöglicht uns mit allem was ist, in Beziehung zu treten, weshalb wir die Welt und alles darin als lebendig und bewusst erfahren können. Daraus resultiert ein achtsamer und respektvoller Umgang mit allem.

Schamanismus ist die älteste und weltweit bekannte Methode, Heilung und Unterstützung zu erfahren, deshalb auch am längsten getestet und bewährt (mind. seit ca.50.000 Jahren),von Prof. Michael Harner seit 40 Jahren. untersucht und uns zugänglich gemacht.

Da der Schamanismus schon lange vor allen Religionen praktiziert worden ist, ist er offen für alle Menschen, neutral, unabhängig von Kultur oder Konfession. Elemente der schamanischen Praxis finden wir in allen Religionen, z.B. in der Mystik.



Schamanismus e.V. (seit 1992)

Klemens Schmelter

Tel.: 0175/5276616

(Mo.-Fr. 10-12 Uhr, Beratungszeit)

eMail: klemens(at)schamanismus.org

Web: www.schamanismus.org unter Seminare



PS:

Basis Seminar in Paderborn (NRW) 07.-08. Okt. 2017

Sa. 10-18 Uhr, So. 10-16 Uhr in Paderborn, Detmolder Str. 19 (Innenhof) im Seminarraum der Bogenzeit.



Ein weiteres Basis Seminar findet in Hamburg statt

auch im Goldbekhaus 16.-17. Dez. 2017.