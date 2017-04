Das Einfach Liebe Retreat

08. -13. Oktober 2017

Das Einfach Liebe Retreat

Entspannte Sexualität für Paare



Wie geht Liebe machen wirklich? Wie geht es, einander zu nähren, liebevoll in Kontakt mit sich selbst UND dem Partner zu sein? Wie geht Liebe in Zeiten von Cybersex und Co? Wie kommen wir weg vom Diktat des Höher! Schneller! Weiter hin zu Sex, der warm, weich und wohlig erfüllt ist und uns wirklich miteinander verbindet?



Im Einfach Liebe Retreat geht es genau um das: Liebe und Sexualität, Körper und Seele miteinander zu verbinden. Das Zauberwort dafür heißt ENTSPANNTE SEXUALITÄT. Als Basis dient uns der Ansatz Slow Sex nach Diana Richardson. Das Seminar ist eine Reise: zu sich selbst, zum eigenen Körper und zum nährenden Miteinander. Es geht um feines, wohliges Körperspüren, und darum, sich im gemeinsamen Körperkontakt zu entspannen. So kann Sex entstehen, der scheinbare Gegensätze verbindet und uns unsere Liebe tiefer spüren lässt.



Ela Buchwald und Volker Buchwald sind seit vielen Jahren mit dem Thema Entspannte Sexualität verbunden. Sie sind ausgebildet in Körper- u. Bewusstseinsarbeit (Diana Richardson, Wilfried Nelles, Somatic Experiencing).



Ort: Seminarhaus SAMPURNA (bei Wiesbaden)

Info und Anmeldung: Einfach Liebe

Ela & Volker Buchwald - info@einfach-liebe.de - www.einfach-liebe.de