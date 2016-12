Die neue Wellness Salzgrotte bei Das Bett am Landtag

Nach umfangreichem Umbau begrüßen wir Sie ganz herzlich in unserer neuen, größeren und noch schöneren Salzgrotte. Mit großer Saline, bequemen Komfort-Schwingsesseln und gemüt-licher Tee-Ecke haben wir für Sie ein Wohlfühlambiente geschaffen, dass Sie so bei uns noch nicht erlebt haben.



Genießen Sie bei Ihrem 45 minütigem Aufenthalt die nachgewiesen heilsame Wirkung des bis zu 250 Millionen alten Himalaya Kristallsalzes. Schöpfen Sie Energie, atmen Sie tief durch und erholen Sie sich vom Alltag.



Ein entspannender Besuch in unserer schönen Salzgrotte kann eine Linderung von Beschwerden wie z.B. allergischer und chronischer Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündung, Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände und vielen Allergien herbeiführen.



Jeder Atemzug liefert Ihnen wertvolle Mineralien wie Jod, Magnesium, Calcium, Kalium und Eisen.Durch die ionisierte und salzhaltige Atemluft schaffen wir ein sehr angenehmes und gesundes Mikroklima, dass Sie wie nach einem Nordseespaziergang erfrischt und befreit aufatmen lässt. Dieses gesunde Heilklima

findet man sonst nur an der See oder in natürlichen Salzstollen.



Für nur 7 Euro pro Aufenthalt bieten wir Ihnen eine jederzeit auch spontan buchbare Kurzentspannung in normaler Bekleidung an, und das direkt in der City Hannovers. Zudem bieten wir spezielle Sonderveranstaltungen in regelmäßgigen Abständen an.

Sehr beliebt sind seit Jahren unsere Klangschalenmeditationen in der Salzgrotte. Unser Klangschalentherapeut führt Sie regelmäßig in einer einstündigen Klangreise durch die entspannenden Schwingungen der Klangschalen nach Peter Hess.



Im Veranstaltungsangebot sind auch geführte Atemmeditationen und Meditationen zum Stressabau. Zu diesen besonderen Terminen ist eine vorige Anmeldung zwingend erforderlich, auch zu den normalen Salzgrottensitzungen empfehlen wir eine Reservierung, damit sichergestellt ist, dass wir einen Platz für Sie vorhalten können.



Für Eltern mit kleineren Kindern haben wir einen speziellen Kindernachmittag im Angebot, an diesem Tag dürfen die Kleinen dann auch gerne etwas lauter sein und in Begleitung ihrer Eltern bei uns im Salz spielen. Es gibt generell keine Altersbeschränkung für den Aufenthalt in unserer Wellness Salzgrotte, unsere

Besucher sind im Alter von wenigen Monaten bis hin zu weit über 80 Jahren.



Gegenanzeigen für einen Besuch bei uns sind kaum bekannt, bei einigen Herz-Kreislauferkrankungen sowie Schilddrüsenfunktionsstörungen informieren wir Sie gerne vorher. Auch für alle weiteren Fragen zu Ihrem ersten Besuch bei uns stehen wir Ihnen sehr gerne vorab telefonisch zur Verfügung.



Leinstr. 27, 30159 Hannover. Tel. 0511-304960

www.salzgrotte-hannover.de