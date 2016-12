Energie und Ekstase

14. - 16. Oktober 2016

Energie und Ekstase

Lebendigkeit und Rhythmus im Tanz des Lebens

Dieses Wochenende bietet eine Einladung, deinem Körper und deinen individuellen Bewegungsimpulsen nachzugehen und zu vertrauen. Tanz, Rhythmus und Ausdruck können einen Raum in uns öffnen, in dem wir Stille-Lebendigkeit, Freiheit und Präsenz erfahren können. Energie- Bewegungs-Reisen und das Experimentieren mit unterschiedlichen Rhythmus- und Flow-Qualitäten bilden dabei den Rahmen, um unseren ureigenen Puls zu erinnern. Eine intensive Erforschung, in der Raum entsteht für die Weisheit von Körper, Geist und Seele.



mit: Frithjof Paulig & Dr. Christine Frankman

Kosten: 220 € + U/V

Ort: Edermünde bei Kassel am Habichtswald

Anmeldung: info(at)orgodynamik.de - 09733 - 783 55 26

weitere Informationen: www.orgodynamik.de