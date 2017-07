Eröffnungsveranstaltung des Bodyfestivals: Der Ton macht die Musik

© Andreas Hüne

Fr. 18.08.17 • 19:00 Uhr

Eröffnungsveranstaltung des Bodyfestivals: Der Ton macht die Musik...

Alles um uns herum, von den Planeten unseres Sonnensystems bis zu den Elektronen in einem Atom, ist in ständiger zyklischer, rhythmischer Bewegung. Johannes Kepler sprach im Zusammenhang mit den Planetenbewegungen von einer „Weltharmonik“. Und in der Vorstellung fernöstlicher Philosophie ist die Welt aus Klang entstanden: „Nada Brahma“, wie die Inder sagen: Alles ist Klang.



Auch in unserem Körper spielen sich rhythmische Zyklen ab: Herzschlag und Atmung sind die am ehesten spürbaren. Und jeder weiß, wie sie sich unter dem Eindruck körperlicher und emotionaler Be- und Entlastung verändern. Fühlen wir uns ausgeglichen und „im Einklang“, kann uns so schnell nichts aus dem Gleichgewicht bringen.



„Der Ton der Klangschale bringt die Seele zum Schwingen“, so Peter Hess, der Pionier der modernen Klangarbeit. Dabei kommt der Einfachheit der Klänge der Klangschalen und Gongs eine besondere Bedeutung zu: Sie laden uns geradezu ein, uns wieder auf das Wesentliche zu besinnen.



Der leichte Trancezustand, der mit der Entspannung einhergeht, erleichtert den Zugang zum Unbewussten, zur Intuition, und erschließt damit oft ungenutzte Ressourcen. Die Klänge rufen Gefühle von Vertrauen, Geborgenheit und Zuversicht wach. Vom schlichten „Durchatmen und Auftanken“ bis zur Gewinnung neuer Perspektiven auf die Dinge, die uns beschäftigen, reicht das Spektrum der Erfahrungen, die im Klangraum möglich sind.



Zur Eröffnung des diesjährigen Body-Festivals am 18.08. lädt Andreas Hüne, zu einem berührenden Klangerlebnis mit Klangschalen und Gongs zum Genießen und Entspannen im Lister Turm, Walderseestr. 100, Hannover/List, ein.

Beginn 19:00 Uhr - Einlass ab 18:30 Uhr - Ausklang ca. 20:30 Uhr.

Bitte Plätze telefonisch reservieren! Wer mag, kann sich eine Matte oder Decke zum Hinlegen mitbringen.



Andreas Hüne,

Dipl.-Sozialpädagoge, HP für Psychotherapie und

Peter Hess®-Klangtherapeut

Autorisierter Ausbilder in der Peter Hess®-Klangmassage



0511-910030 | www.klangraum-hannover.de