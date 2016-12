Feuerlauf - Alles ist möglich

Bildnachweis: Susanne Schirmer

05. – 07. August 2016

Feuerlauf - Alles ist möglich!

Ein Wochenendseminar im Raum Hannover



Du läufst tatsächlich über Glut. Zunächst unvorstellbar, doch gemeinsam bereiten wir uns darauf vor. In Gesprächen, Übungen, Ritualen und Meditationen begegnen wir unserer Kraft, die das Unmögliche möglich macht. Wofür lohnt es sich in deinem Leben über das Feuer zu gehen? Was wirst du mit der freigewordenen Kraft neu in dein Leben bringen? Liebevoll, intensiv, gemeinschaftlich und mit Blick auf jeden Einzelnen begegnen wir unseren großen Themen (mein Leben, Vertrauen, Liebe, Heilung, usw.) und bereiten uns auf die Begegnung mit dem Feuer vor.

Die neu gewonnenen Energien und Erfahrungen feiern wir und schauen gemeinsam wie wir diese mit Freude und Kraft in unseren Alltag bringen werden. -- Das wird ein Wochenende der Kraft, der Möglichkeiten und des Neubeginns - Wir freuen uns auf Dich!



Leitung: Guido Lenz (Schweiz) und Susanne Schirmer (Niedersachsen)

Ort: Energie- und Umweltzentrum Springe-Eldagsen

Kosten: bei Anmeldung bis 15. April: 225,- € + Unterkunft u. Verpflegung

Infos + Anmeldung: www.feuerlauf-norddeutschland.de

Tel. 05152 – 527 62 75

Infoabend am 17. März, 19.30 h in der Oeltzenstr. 13