Gruppenintelligenz-Abend

Gruppenintelligenz für Heilpraktiker, Therapeuten, Coaches und andere freiberuflich mit Menschen Arbeitende

Gruppenintelligenz-Abend am 24. November 2016 in Hannover

Heilpraktiker, Therapeuten, Coaches und andere freiberuflich mit Menschen Arbeitende sind im Alltag besonders gefordert. Manchmal kommen sie selbst dabei zu kurz – wenn es um eigene Themen geht, Probleme und Herausforderungen in Beruf und Selbstständigkeit. Diese Veranstaltung bietet Einsichten über die bisher bekannten Angebote der Selbstfürsorge hinaus. So beschäftigen sich Supervision und Kollegiale Fallberatung oft mit konkreten fachlichen Herausforderungen. Gruppenintelligenz ermöglicht die Kombination von Aufgaben- und Fragestellungen – zu privaten, beruflichen, fachlichen Themen ebenso wie zur geschäftlichen und persönlichen Entwicklung und bietet einen Rahmen für Austausch und Absicherung für genau diese Menschen und Situationen.

Menschen, die mit und für Menschen arbeiten, sind während ihrer Arbeit voll gefordert: Sie haben präsent zu sein, sich professionell einzubringen und all das zu verarbeiten, was Beruf, Alltag und die Menschen ihnen ins Leben spülen. Dabei kommen mitunter eigene Themen und Herausforderungen zu kurz. Doch diese anzuschauen und zu klären ist geradezu eine Notwendigkeit – die Voraussetzung, Not abzuwenden.

Dieser Abend bietet Raum für eben diese Aufgabe – und darüber hinaus:

Antworten auf individuelle Fragen,

Ideen für eigene Herausforderungen,

Lösungen für schwelende Probleme,

Gemeinsamkeit, Unterstützung und Austausch,

Einblick in Gruppenintelligenz-Methoden.

Diese Veranstaltung richtet sich an Heilpraktiker, Therapeuten, Coaches und andere freiberuflich mit Menschen Arbeitende.

Wenn Sie dabei sein möchten, melden Sie sich alsbald möglich, verbindlich an –

Veranstaltungsdetails

VERTRAULICHKEIT

Alle Teilnehmenden vereinbaren Vertraulichkeit der behandelten Themen und Personen.

TEILNAHMEGEBÜHR

Pro Person nach eigenem Ermessen auf freiwilliger Basis (Richtwert 35–50 Euro).

ANMELDUNG

Die Anzahl der Teilnehmenden in dieser Veranstaltung ist begrenzt. Bitte melde Dich verbindlich an

Die Anmeldebestätigung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Alle weiteren Anmeldungen werden auf der Warteliste gesammelt.

TOM MÜLLER

… begleitet Veränderungen und initiiert die dafür notwendigen Verhaltensänderungen in kleinen und mittleren Unternehmen, Organisationen, Genossenschaften und Netzwerken im deutschsprachigen Raum. Er ist spezialisiert auf die Aktivierung von Gruppenintelligenz und Entwicklung geeigneter Methoden.

FRAGEN

Sind noch Fragen offen geblieben?

• Organisatorische Fragen beantwortet das Ginkgo-Team unter 0511-388 92 48

• Oder einfach per Mail an info(at)ginkgo-magazin.de

