Heilung durch das Bewusstsein der Wale und Delfine

Heilung durch das Bewusstsein der Wale und Delfine

Dolphin Connection®

Spürbare Herzöffnung, Leichtigkeit und bedingungslose Liebe prägen die Arbeit mit den hochfrequenten Delfinenergien. Delfine unterstützen uns dabei wieder in unsere Lebenskraft und Lebensfreude zu kommen. Wale bringen eine tiefe innere Ruhe und Gelassenheit in unser Energiefeld.



Immer wieder erlebe ich kleine und große Wunder während meiner Arbeit mit den Walen und Delfinen. Sie zeigen uns Heilungswege auf verschiedenen Ebenen und bringen unser Bewusstsein blitzschnell auf eine höhere Ebene. Durch das Aussenden ihrer Schallwellen erzeugen sie starke Heilresonanzen auf körperlicher und geistig-seelischer Ebene. Verborgene Potenziale und Heilungsprozesse werden durch den Biosonar der Delfine und Wale aktiviert und die Synchronizität der Gehirnhälften unterstützt.



Wale und Delfine sind wundervolle Lehrer für Weisheit, Spiritualität und reine unendliche Liebe, die sich auf den Leylinien der Ozeane fortbewegen. Sie laden uns dazu ein, unser Herz zu öffnen und unsere Selbstheilungskräfte intensiv anzuregen.

Auf vielen Reisen kam ich mit Walen und Delfinen in einen spielerischen, heilsamen und meditativen Kontakt. Mit jeder Begegnung heilte mein Herz auf energetischer Ebene und ich spürte wie sich kontinuierlich meine Schwingung erhöhte. Ich kam immer tiefer mit meinem Innersten in Verbindung und lernte vollkommen im Augenblick zu sein.



Delfine haben die Fähigkeit genau die hohen Heilfrequenzen auszusenden, die gerade von ihrem Gegenüber gebraucht werden.

Während direkten Begegnungen mit Delfinen im Roten Meer und auf Hawaii wurde mir die energetische Heilungstechnik „Dolphin Connection®“ von den Engeln der Meere durchgegeben. Eine Art Delfintherapie, auf der Basis von Wal- und Delfingesängen, ohne direkten Delfinkontakt, die an einer Liege oder im Wasser durchgeführt werden kann.



Sie können die Wal- und Delfintechniken in der Lichtinsel in

Hameln erlernen oder mich auf einer meiner Delfinreisen nach Hawaii oder Israel begleiten. Die wassertherapeutischen Behandlungen (Aqua Dolphin Connection®) finden in einem privaten balinesisch-hawaiianischen Schwimmbad in der Nähe von Hameln statt.



Haben Sie schon davon geträumt mit Delfinen zu schwimmen? Dann lassen Sie sich vom Delfin-Spirit verzaubern!



Im Mai 2016 findet ein 7-tägiges spirituelles Delfin-Seminar am Delfin-Riff im Roten Meer statt. Wir verbinden uns täglich mit den Hochfrequenzen der Delfine, schnorcheln und tauchen mit ihnen und lassen ihre Heilkräfte auf uns wirken. Yoga, Dolphin Connection®, Wellness und Meditationen gehören ebenso zum Seminarprogramm.



Wenn Sie den Ruf der Delfine hören, können Sie unter

info(at)lomischule.de weitere Informationen anfordern.



Ich freue mich auf Sie und ihre Delfinverbindung,

Ihre Sarah Steffen

www.delphin-connection.de

www.sarah-steffen.de