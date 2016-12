IM1KLANG-SEIN - Tobias Witzenberger

IM1KLANG-SEIN

Praxis für Klangmassage und systemisches Coaching

Ganzheitlich – Präventiv - Gesundheitsfördernd



Work-live-balance ist das neue Zauberwort. Das klingt in der Theorie ganz toll, doch dann fehlt im Alltag die Zeit. Was tun? Der alltägliche Dis-Stress wird nicht weniger und die benötigten Erholungsphasen werden länger. Dann ist schon wieder eine Woche um und die Stress-Spirale beginnt von neuem. Wir vertrösten uns und verschieben es auf morgen, jedoch verlangt der Körper nach Erholung. Es ist wichtig sich diese Zeit für die eigene Gesundheit zu nehmen. Wer das nicht tut riskiert für Krankheiten empfänglicher zu werden, weil das Immunsystem geschwächt ist. Krankheitsbilder die durch chronischen Stress hervorgerufen werden können, zeigen sich zunächst mit Symptomen auf körperlicher Ebene. Das Leben ist in Dis-Harmonie und wir sind gestresst, fühlen uns schlapp und kraftlos.



Durch meine langjährige therapeutische Arbeit im Bereich der psychisch-funktionellen Behandlung habe ich viele Klienten in unterschiedlichen Lebenssituationen begleitet und ressourcenorientiert behandelt. Es ist wichtig rechtzeitig, bei den ersten körperlichen Anzeichen zu reagieren und präventiv tätig zu sein. Verschiedene Menschen und Krankheitsursachen benötigen verschiedene Methoden. Die bewusste Kombination, macht den Unterschied.

Eine wunderbare Methode ist hier die Peter Hess-Klangmassage. Sie versteht sich in erster Linie als eine ganzheitliche Entspannungsmethode. In der Klang-Entspannung können Körper, Geist und Seele von angesammeltem Alltagsstress und Sorgen loslassen und es kann eine neue, sichere und stabile Basis für die Entwicklung von Selbstheilungskräften entstehen.



In Ruhe durchatmen...und die Welt um sich herum vergessen. Die sanften Vibrationen und die harmonischen Klänge beruhigen den Geist. Die sich ausbreitenden Vibrationen, die von der klingenden und schwingenden Schale ausgehen, lösen sanft muskuläre Verspannungen im Körper. Regelmäßige Klangmassagen helfen nachweislich, besser mit Stress umzugehen und einen positiven Bezug zum eigenen Körper zu entwickeln.



„Der Ton der Klangschale berührt unser Innerstes, er bringt die Seele zum Schwingen. Der Klang löst Spannungen, mobilisiert die Selbstheilungskräfte und setzt schöpferische Energien frei.“

(Peter Hess)





Der „Wochenausklang durch Gongmeditation“ findet freitags statt und ist eine weitere wertvolle Möglichkeit zur Stressprävention. Eine Klangreise spricht durch die Kombination von Klang, Schwingung und den gesprochenen Worten den ganzen

Menschen an. Erleben Sie die harmonischen Kompositionen. (Voranmeldung)





Sind Sie jetzt neugierig geworden? Ich lade Sie ein, zu einer Klangreise zu sich selbst. Blühen Sie auf und begrüßen Sie den Frühling. Es ist die ideale Zeit dafür, denn der Frühling steht für Erwachen, Aufbruch und Neubeginn.



„Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters.“

Khalil Gibran (1883-1931)



Hier können Sie mit Körper, Geist und Seele im1klang-sein.

Termine nach Vereinbarung.



Tobias Witzenberger

Peter Hess-Klangmassagepraktiker, profilax®-Gesundheits-Trainer, Systemischer Coach, NLP-Practitioner, Ergotherapeut

Lister Meile 5

30161 Hannover

0162-19 02 893

info(at)im1klang-sein.de - www.im1klang-sein.de