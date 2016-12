Klaus Kühn - Das innere Kind (2)

Das Leben liebt Sie, es will mehr von Ihrem Selbst. Das innere Kind ist der Regisseur, der den Weg kennt, zu den tieferen Schichten, den Sätzen der verletzten Herzen. Durch Vernetzung des Gegenteils können diese Sätze an Einfluss verlieren – mehr und mehr.



Symbole, Vergleiche und Fragetechniken spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die leichten Bewegungen irgendeines Dienstag Morgen damit anreichern und den schweren zugänglich machen, ist ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit.



Trösten, aufklären, die neuen Möglichkeiten aufzeigen und mit der sinnlichen Welt des Alltags verbinden, um so ein Informationsnetz aufzubauen, ein weiterer.



Das innere Kind ist verbunden mit der übersinnlichen Welt und wenn wir darum bitten, bringt es die Verletzten mit ihren Zorn und Fragen zu Gott, dass sie Antwort erhalten.



Ferner können wir z.B. die eigene Geduld mit der Gottes verbinden und mit der anderer Menschen. Ein solches Dreieck hat sehr viel Energie.

Sie bekommen Einfluss auf sich und spüren, dass Störungen nichts weiter sind, als Ihre eigene Aufforderung sich dort zu stärken. In Ihrem Selbst ist das größte Glück. Dafür bringen Sie die meiste Energie auf. Wenn Sie spüren, dass Ihre Bewegungen keine Energien bringen, sind es nicht Ihre eigenen.



Den brachliegenden Raum für das eigene Selbst entdecken und nutzen. Diese andere Realität anerkennen und in den Mittelpunkt setzen, in einer neuen Orientierung – die, des eigenen Ich.



Die Arbeit mit dem inneren Kind eignet sich für Kinder und Jugendliche genauso wie für Erwachsene.



