Liebeserklärung an deinen Körper!

18.-19.03.2017



Körperheilungsseminar - damit du deinem Herzen eine gute Heimat bist



Liebe Frauen,

im Laufe unserer persönlichen Geschichte haben viele von uns Entwertungen, Verletzungen und Reduzierungen unserer Weiblichkeit erfahren die unser Bild von uns selbst sehr negativ beeinflussen konnten. In uns ist eine tiefe Verunsicherungen und manchmal sogar eine falsche Überzeugung entstanden, wir wären nicht richtig so, wie wir sind. Mit diesen falschen Überzeugungen haben wir manchmal ein Leben lang zu kämpfen, anstatt uns in unserer Einzigartigkeit, Beweglichkeit, Schönheit und Fülle zu erleben und uns der Freude an unserem Körper und seiner natürlichen Lebendigkeit hin zu geben.

Für uns Frauen ist unser eigenes Verhältnis zu unserem Körper eine Quelle und ein Tor für ein starkes Selbstvertrauen, zu einem kraftvollen Selbstausdruck, für unser positives in der Welt sein, für unsere erotisch-sinnliche Ausstrahlung und letzten Endes auch dafür, wie frei und lebendig wir uns in unseren Beziehungen und unserer Sexualität fühlen. Dafür ist es gut, alle äußeren und verinnerlichten Bilder, wie wir zu sein und aus zu sehen haben, die in uns entstanden sind, los zu lassen.

An diesem Wochenende hast du die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Frauen in einem achtsamen und wertschätzenden Rahmen dein Selbstbild zu heilen und dich in deiner Weiblichkeit zu stärken. Mit Bewegung und Tanz, Innere Reisen und Visualisierung, Berührung, Austausch mit anderen Frauen und kreativen, körperorientierten Methoden kannst du dich sanft, spielerisch und bewusst deinem Körper widmen.

Das Hauptelement des Seminares ist ein Körperheilungsritual, das tiefgreifend heilsam und transformierend wirken kann, dass du in einer Kleingruppe erlebst.



Wenn wir ein tiefes, stärkendes JA für unseren Körper entwickeln und empfinden, wird er unserer Seele und unserem Herzen eine gute Heimat sein.



Seminarzeiten:

Samstag, 18.03.2017 10.00 bis 21.30 Uhr (gemeinsame Mittagspause von 13.00 bis 14.30, Abendpause von 18.30 bis 19.30 Uhr)

Sonntag, 19.03.2017 10.00 bis 13.30 Uhr

Kosten: 140 € (wenn du sehr wenig Geld verdienst, sprich mich bitte an).

Seminarort: Lister Meile 32, Hannover



Anmeldung bitte per Email: bauke(at)integralis-net.de

Für Fragen können wir uns telefonisch verabreden, oder du schickst sie auch per Email.

Für die Teilnahme an diesem Seminar ist es gut, wenn du schon Erfahrungen mit integrativer Körperarbeit oder ähnlicher Selbsterfahrung in einer Gruppe oder Einzelsitzung gemacht hast.

Du kannst diese Mail gerne an Freundinnen und andere Frauen weiterleiten.

Mit herzlichen Grüßen,

Petra-Christine Bauke



Petra Christine Bauke

Praxis für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung

Systemisch Integrative Paar- und Sexualberatung

ROMPC- Trauma- und Stressbewältigung



0162 / 899 46 54