Loslassen können durch eine Rückführungs- oder Reinkarnationsreise

Vielleicht haben Sie sich schon einmal eine der nachfolgenden Fragen gestellt:





Was war meine Bestimmung, was ist meine Bestimmung?

Wie kann ich mich selbst besser begreifen und annehmen?

Wie wäre es, wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, um Dinge zu verändern?

Gibt es karmische Blockaden und Glaubenssätze die ich auflösen möchte?

Stehe ich mir manchmal selbst im Weg und weiß nicht wie ich es ändern kann?

Möchte ich Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen? Gibt es noch etwas zu klären oder benötige ich einen Rat oder

Hinweis, der mir in bestimmten Situationen helfen könnte?

Möchte ich mich von jemand oder von etwas verabschieden und hatte bisher nicht die Möglichkeit dazu?

Trage ich noch eine unausgelebte oder unausgesprochene Trauer in mir, die ich für mich klären möchte?

Nehmen Ereignisse, die vielleicht vor meiner Geburt stattgefunden haben, Einfluss auf meine Gegenwart?



Diese Fragen und viele andere können Sie sich in einer Rückführung anschauen und klären. Jede Rückführung ist ein sehr individueller Prozess. Wohin Sie reisen, wie Sie reisen und wen Sie dort treffen, bestimmen Sie selbst und Ihre Fragestellung. Wir erarbeiten gemeinsam, was es an diesem Ort für Sie zu tun gibt.





Die Rückführung ist für mich die bewegendste, effektivste und gleichermaßen auch intensivste Anwendungsart, sich mit sich selbst auseinander zu setzen. Sie können an ganz bestimmte Ereignisse zurückreisen und diese wieder ins Gleichgewicht bringen. Sie können Dinge mit jemandem klären oder sich von jemandem verabschieden, der bereits aus Ihrem Leben geschieden ist. Die Anwendungsgebiete sind so vielfältig wie die Beweggründe, die Sie haben, um auf die spannende Reise in Ihr eigenes Leben zu gehen.



Häufig liegt der Grund für eine nicht zufrieden stellende Situation darin, von alten Glaubensmustern nicht loslassen zu können und das Vergeben –sich selbst und Anderen. Gibt es irgendetwas, das Sie im Hier und Jetzt belastet, bin ich mir sicher, dass wir den Auslöser finden und bearbeiten können. Sie können danach deutlich entspannter mit der ursprünglichen Situation umgehen.



Als ausgebildeter Hypnosecoach und Rückführungsleiter begleite ich Sie an den Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie die Dinge für sich gerade rücken können. Für das „Geraderücken“ gibt es eine Vielzahl von Hilfsmitteln. Auch nach der Hypnosesitzung stehen Ihnen Instrumente zur Verfügung, die ich Ihnen gerne an die Hand gebe. Z.B. lernen Sie zu Beginn einer jeden Rückführungsreise Ihren „sicheren Ort“ kennen. Diesen verankern wir so, dass Sie zu jeder Zeit dorthin zurück kehren können. Wann immer Sie das Gefühl haben, an diesen Ort gehen zu wollen oder zu müssen, steht er Ihnen zur Verfügung und Sie können ihn aktivieren.



