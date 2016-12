Neuer Ausbildungsstart CranioSacrale Methode im Modulsystem

Die Ausbildung der CranioSacrale Methode im Modulsystem besteht aus 1-5 Modulen, die je nach Ausrichtung und Vorbildung

individuell kombiniert werden können. So bieten wir die Möglichkeit die CranioSacrale Methode z.B. als Wellness- und Entspannungangebot, als körperorientierte Psychotherapie (für HP und HP/Psych) oder als körpertherapeutische Methode (für HP und Physiotherapeuten) zu erlernen. Alle Module sind einzeln buchbar und umfassen jeweils 2 x 2,5 Seminartage (40 Unterrichtsstunden). Kosten pro Modul € 580,-, bei Kombi-Buchungen gewähren wir bis zu 20% Rabatt.

Bitte fragen Sie uns nach Förderungsmöglichkeiten und Ratenzahlung!



Vereinbaren Sie ein individuelles Vorgespräch mit der Dozentin. 0511 / 27 77 83 0



Das Modul 1: CranioSacrale Entspannungsarbeit

23. – 25.09.2016 & 07. – 09.10.2016 (jeweils Fr 14 h - So 17 h)



• Anatomie und Physiologie des CranioSacalen Systems

• CranioSacralen Rhythmus erspüren

• „Stillpoint“-Techniken zur craniosacralen Tiefenentspannung

• Aufbau einer craniosacralen Entspannungssitzung auf der Basis von Upledgers „10 Steps“-Behandlungsprotokolls



Dieses Basismodul der Fachausbildung umfasst 2 Wochenenden und gründet auf der Erfahrung der untrennbaren Einheit von Körper, Geist und Seele als Behandlungsprinzip und vermittelt die Grundlagen und Techniken der CranioSacralen Methode zum Aufbau einer individuellen Entspannungssitzung, sowie die zu deren Anwendung wichtigen anatomischen Grundlagen.

Zielgruppe: Heilpraktiker, Heilpraktiker/Psychotherapie sowie deren Anwärter, Physiotherapeuten, Hebammen, Ergotherapeuten, Wellness- und Entspannungsanbieter als auch interessierte Laien.



Modul 2: Weiterführende CranioSacrale Techniken

(Teilnahmevoraussetzung: Modul 1)

11. – 13.11.2016 & 25. – 27.11.2016 (jeweils Fr 14 h - So 17 h)

• Energiezysten finden und auflösen

• Arbeit mit dem Gewebegedächtnis (Unwinding)



Modul 3: CranioSacrale Psychotherapie

(Teilnahmevoraussetzung: Modul 1+2)

03. – 05.03.2017 & 17. – 19.03.2017 (jeweils Fr 14 h - So 17 h)

• Werkzeuge der Therapeutischen Gesprächsführung

• Arbeit mit therapeutischen Bildern

• Erweiterung der SomatoEmotionalen Prozessarbeit



Modul 4: CranioSacale Körperarbeit - Auflösen von Blockaden und Dysfunktionen

(Teilnahmevoraussetzung: Mod 1+2)

09. – 11.06.2017 & 23. – 25.06.2017 (jeweils Fr 14 h - So 17 h)

• Erweiterung des „10 Steps“-Behandlungsprotokolls

• Spezifische Arbeit an Gesichtsschädel, Kiefer und Schädelbasis

• Behandlungen von Disfunktionen



Modul 5: CranioSacrale Behandlung für Säuglinge und

Kinder

(Teilnahmevoraussetzung: Modul 1+2+4)

Herbst 2017

• Neugeborenen-Evaluation und craniosacrale Anwendung

• Spezifische Techniken für die Arbeit mit Kindern



Dozentin:

Shanti J. Hoff, dipl. Soz. Pädagogin, Heilpraktikerin / Psych.



Info und Anmeldung:

In Balance Institut

Heinrichstr. 11, 30159 Hannover

0511 / 27 77 83 0

www.inbalance-institut.de