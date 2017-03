Oster-Retreat 2017

Ostern 14.- 17. April 2017

Oster-Retreat



„Das Geheimnis des Einfach-so-Seins“



Innehalten, Ankommen im Moment, aus der inneren Mitte ins Leben



„Aus der Zuvielheit wollte ich in die Einheit kommen. Nun interessiert mich die Vielfalt in der Einheit.“ (E. Henning)

In diesen besonderen Tagen treten wir heraus aus der Mühle unseres Alltags. Lassen die Hektik für einen Augenblick hinter uns und verbinden uns mit den Qualitäten, die wir finden, wenn wir verlangsamen, innehalten. Vielleicht bringen wir eine Frage mit, vielleicht brauchen wir einfach eine Pause? Bewegte & stille Meditationen, Diaden-Strukturen, Jetzt-Mandala, Garuda-Meditation, Ritual der Stille, persönliche Fragen bewegen – wechseln sich ab mit Spaziergängen in der Natur & Zeiten, dem eigenen Flow zu folgen.



Mit Frithjof Paulig

Zeiten: Ostern Fr. 18Uhr - Mo. 14Uhr

Kosten: € 290 + U/V

Ort: Edermünde am Habichtswald bei Kassel

Anmelden: info(at)orgodynamik.de

T.: 09733-7835526