Seminare für Energiemedizin

2. Halbjahr 2017

Seminare für Energiemedizin



22.-24. September

Das 6. Chakra in der Heilkunst

Die Wahrnehmungsfähigkeit des „3. Auges“ lässt sich erweitern und entwickeln durch energetische Heilbehandlungen des Gehirns. Mit einer verstärkten energetischen Wahrnehmung gewinnen Sie mehr Sicherheit und Vertrauen in ihre Intuition.



8.- 10. Dezember

Der (Geist-)Helfer an deiner Seite

Zu den spirituellen Aspekten der Heilarbeit gehören immer auch „unsichtbare Helfer“. Im Seminar erlernen Sie, wie Sie eine gute Beziehung zum Geistigen aufbauen und pflegen können für eine gute Zusammenarbeit im Beruf und im Leben. Es wird ein umfassendes Verständnis vermittelt zur Wirkungsweise von Geistwesen wie z.B. Engeln, Krafttieren, Geistführern und Ahnen.



22.9 und 8.12. von 18.30 - 21.30 Uhr

Offener Freitagabend

zum Kennenlernen zu Beginn eines jeden

Intensivseminares, Beitrag 20 Euro.



Infos zur Ausbildung bei www.almut-kloepfer.de





ab 13.09. mittwochs 18.30 Uhr

Trance und Lebensfreude

Schamanisches Reisen mit allen Sinnen

Monatlicher Abendkurs 4x bis 6.12.



Almut Klöpfer

Naturheilpraxis für Energiemedizin

im HeilOrt am Fluss

Fischerstraße 13, 30167 Hannover

0511 / 169 22 55, info(at)almut-kloepfer.de