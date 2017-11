Silvester – Den Wandel feiern

28. Dezember 2017 – 01. Januar 2018

Silvester – Den Wandel feiern ...

Gemeinsam und freudvoll ins neue Jahr

"Zeiten des Übergangs sind eine besondere Gelegenheit, Altes zu überprüfen, die Weichen für Neues zu stellen, den Moment zu feiern ..."



Wir laden Sie zu dieser besonderen Auszeit zwischen den Jahren ein. Hier verweben wir verschiedenste Aspekte unserer Arbeit zu einem ereignisreichen und achtsamen Erfahrungsbogen, indem Innehalten – Anhalten – Zurückschauen – Nachvornschauen – Freude – Besinnung und gemeinsames Feiern im Vordergrund stehen.

Jeder für sich und gemeinsam mit Anderen werden wir innere Bewusstseinsräume erforschen, die sinnliche Lebensfreude wecken und uns kraftvoll dem, was jedem von uns wesentlich ist, zuwenden. Zusammen und allein, besinnlich und spielerisch, bewegt und in Stille entstehen die Visionen für das Neue und wir feiern gemeinsam den Jahresbeginn.



Mit Bewusstseinserforschung essenziellen Fragestrukturen, sanften Körper-, Energieübungen und Tanz, dem behutsamen Ritual der Sinnesöffnung, Visionsklärung, Zeiten für Stille. Für alle die Lust haben, das neue Jahr bewusst und freudvoll gemeinsam mit Anderen zu beginnen. Diese Tage sind auch geeignet die Arbeit der orgodynamischen Aus- und Weiterbildungen kennenzulernen und zu vertiefen.



Leitung: Frithjof Paulig, Gabrielle St.Clair, und Michael Plesse zu einem speziellen Thema



Kosten: 435 € + U/V

Ort: Edermünde am Habichtswald (bei Kassel)



