Silvester – Den Wandel feiern ...

29. Dezember 2016 – 02. Januar 2017

Silvester – Den Wandel feiern ...



Themenzentriert, bewusst, lebendig und still ins neue Jahr



„Zeiten des Übergangs sind eine besondere Gelegenheit, Altes zu überprüfen, die Weichen für Neues zu stellen, den Moment zu feiern ...“



Dieses Seminar ist eine Einladung, eine besondere Auszeit, den Jahresübergang bewusst zu gestalten. Für sich allein und gemeinsam im Feld von Männern und Frauen Lebensenergie, sinnliche Lebensfreude und Bewusstsein zu erforschen und Neues spielerisch und achtsam auszuprobieren. Das gibt uns die Möglichkeit, die Vielfalt der unterschiedlichen Facetten zu entdecken, die wach werden wollen - im Feld von tiefer Nähe zu sich selbst, bewusster Bezogenheit und Weltengeist. Dies kann ganz für sich selbst, mit einem Partner, einer Partnerin sein oder in Verbindung mit Menschen, die Sie noch gar nicht kennen.



Sanfte Körper- und Energieübungen, behutsame sinnliche Rituale, Tanz und Bewusstseinserforschung, essenzielle Fragestrukturen, Stillezeiten, Gespräch und Ausrichtungsübungen mit dem EssenziellenLebensDesign (E.L.D.) verweben sich zu einem lebendigen Ritualbogen, der jeden behutsam und kraftvoll in das neue Jahr begleitet.



Leitung: Gabrielle St. Clair, Frithjof Paulig und Michael Plesse zu bestimmten Themen

Kosten: 435 € + U/V

Ort: Edermünde am Habichtswald



Anmelden/Infos:

Institut für Orgodynamik

09708 7059099

Internet: www.orgoville.de

E-Mail: info(at)orgoville.de