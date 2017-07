Sommer-Specials im Insititut für Orgodynamik

23. -27. August 2017

„Circle of Elders“ – R-Evolution des Älterwerdens

Wir, die „Generation 50plus“, tun uns zusammen, forschen gemeinsam, gehen neue Wege, lernen voneinander und beseelen unser Älterwerden neu.



Mit Dr. Gabrielle St.Clair & Michael Plesse

Mi. 23.08., 18h - Sa. 26.08., 12h

€ 320 + U/V (Direkt im Anschluss: das Sommerfest)



„Body and Soul – Lebendigkeit und Flow“

Bewusst Sein, inmitten unseres bewegten Lebens – bewusst in sich Ruhen und bewusst in Bewegung sein – wie kann das gehen? Dazu braucht es die Verbindung zweier Qualitäten, mit denen wir an diesem Wochenende experimentieren und forschen.



Mit Frithjof Paulig & Dr. Christine Frankman

Do. 24.08., 18h - Sa. 26.08., 12h

€ 220 + U/V



Sommerfest 2017 – „Liebe zum Leben“

& 30 Jahre Orgodynamik

Du bist herzlich einladen!

Ankommen: Mit „Summer-Cocktails“, Lounge-Musik, Zeit zum Loslassen; Themenimpulse mit Frithjof Paulig, Gabrielle St.Clair & Michael Plesse; Einblicke in: Orgodynamik, Essencia®, Essenzielles Lebens-Coaching; „Orgodynamik für Kinder“ (Erfahrungsbericht); Im festlichen Flow - Vernetzen mit Humor – Latihan-Meditation - der Elemente-Parcours - Massage in den Morgen hinein - gemeinsam beim Brunch ... Eintauchen, Inspirieren, Feiern – Sich begegnen, kennenlernen, wieder finden, neu finden ...



Mit dem Team und den Regio-Points des Instituts für Orgodynamik

Sa. 26.08., 15h- So. 27.08., 16h; € 67 + U/V



Anmeldung: info@orgodynamik.de oder

per Telefon mit AB: 09733 – 7835526

Infos: www.orgodynamik.de