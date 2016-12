Tibetische Massage

© Zanskar | Dreamstime.com

24. - 25. September 2016

Kurs: Tibetische Massage, 2-tägiges Seminar



Die Essenz der Tibetischen Massage liegt in der Qualität der Berührung. Durch die besonders sanfte Art der Streichungen können bei der tibetischen Öl-Massage im Körper Verspannungen und Verhärtungen gelöst werden.



Erleben Sie Körper, Geist und Seele in Harmonie. Traditionelle tibetische Techniken der Rücken-, Gesichts- und Fußmassage werden mit Energiearbeit zu einer einzigartigen Form einfühlsamer Entspannungstherapie verbunden.



Der Effekt ist erfrischend, entspannend und meditativ. Die Bewegungen werden weicher, die Atmung freier, alte Bewegungs- und Haltungsmuster können sich auflösen, die Beziehung zum eigenen Körper verbessert sich und blockierte Lebensenergie kann wieder fließen.



Die leicht zu erlernende Tibetische Massage ist eine der besten Methoden, um Stress abzubauen und zu mehr Gelassenheit, tiefer Entspannung und Ruhe zu finden. Massage-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!



Individuelle Intensiv-Schulungstermine sind auf Anfrage möglich!



Info und Anmeldung: In Balance Institut, Hannover

Tel. 0511- 27 77 830 www.inbalance-institut.de

Frühbucher-Preis bis 31.07.: EUR 200,- pp

Normalpreis ab 01.08. EUR 240,- pp