VeggieWorld Hannover 28./29.10.2017 im HCC

Vegan, nachhaltig und genussvoll: VeggieWorld zum ersten Mal in Hannover am 28./29. Oktober im Hannover Congress Centrum

Zum ersten Mal findet am 28. und 29. Oktober 2017 die VeggieWorld Hannover statt, Europas führende Messe für einen pflanzlichen Lebensstil. Über 80 Anbieter präsentieren im HCC ihre Produkte. Dazu erwartet die Besucher ein attraktives Showprogramm.



Die VeggieWorld zeigt, dass ein pflanzlicher Lebensstil nicht allein bewusst und gesund ist, sondern auch viel Spaß macht: Die Besucher der Messe dürfen sich auf viele kulinarische Köstlichkeiten freuen, präsentiert wird ein bunter Mix aus Fleischersatzprodukten, Superfoods, Süßigkeiten, Nahrungsergänzungsmitteln, Smoothies und vielem mehr. Und weil immer mehr Menschen ihren pflanzlichen Lifestyle ganzheitlich leben, gibt es auf der VeggieWorld auch ein großes Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Accessoires und Kosmetik.

"Unsere Gäste erleben die Produkte des internationalen Marktführers genauso wie die Produkte der Ein-Mann-Manufaktur aus der Region. Die VeggieWorld bietet echte Neuigkeiten, die im Lebensmitteleinzelhandel so noch nicht vertreten sind", erklärt Hendrik Schellkes, Geschäftsführer des Veranstalters Wellfairs. Er freut sich schon sehr auf den Messetermin in Hannover: "Fast jeden Monat sehe ich ein neues veganes Geschäft, Café oder Gericht auf einer Speisekarte in Hannover. Die Akzeptanz wächst und wächst, und umso schöner ist es, dass wir die ganze Welt der pflanzlichen Produkte bei uns auf der VeggieWorld willkommen heißen dürfen."



Begleitet wird das umfangreiche Ausstellungsangebot von einem spannenden Bühnenprogramm: Zum Beispiel präsentiert Ernährungs-Experte Niko Rittenau zahlreiche vegane Mythen & Fakten und erklärt, wie Veganer kritische Nährstoffe optimal abdecken. Jérôme Eckmeier zeigt in einer unterhaltsamen Kochshow, wie pflanzliche Speisen schmackhaft und einfach zubereitet werden können. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von „Vegan ist ungesund“. Die Facebook Stars Gordon Prox und Aljosha Muttardi nehmen die Besucher mit auf "eine großartige Reise durch die Welt der Mangelernährung".



Das komplette Aussteller- und Bühnenprogramm sowie Tickets gibt es unter www.veggieworld.de/event/hannover/



Öffnungszeiten

28. / 29. Oktober, geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr



Ort

CCH, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover



Eintrittspreis

Online-VVK 10 EUR, Tageskasse 12 EUR (ermäßigt 10 EUR)

https://veggieworld.de/event/hannover/