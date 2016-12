Wissen, was Beteiligte wirklich fühlen...

Michaela Reinecke, Praxis für psychologische Energetik

www.emotionale-klarheit.com



Bei „normalen“ Beratungen lernt man, Gegebenheiten zu akzeptieren und selbst das Beste zu geben. Aber man kann mit ihnen nicht das eigene Umfeld ändern wie Familie oder Kollegen. Und so bleibt vieles kraftraubend, wie es auch vorher war - trotz aller Mühen.



Ich habe einen anderen Denkansatz: Jeder Mensch steht in einem System der Vernetzung. Sprich, es sind auch immer andere Ereignisse oder Personen an seiner Fragestellung oder seinen Problemen beteiligt.



Mehr als zwei Jahre lang habe ich auf Basis dieser Theorie die ECP-Methode nach Erkenntnissen von Einstein, Planck und Leibniz entwickelt.



Der Emotional-Clarification-Prozess ist sanft, aber sehr effektiv. Schon nach 1-2 Beratungen zeigen sich zu 95% große Erfolge, so dass der Klient aufatmen kann und alles getan ist. Er muss nicht einmal Altes selbst durchleben, die „Gefühlsarbeit“ erledige ich für ihn.



ECP wirkt fast wie eine mediale Gabe, denn es können auch im System beteiligte Personen ohne Anwesenheit positiv beeinflusst werden. Oder Entscheidungen VORAB energetisch auf ihre Auswirkungen geprüft werden.



Der Prozess wird von vielen Menschen, die keine Schwierigkeiten haben, auch immer mal wieder dafür genutzt, um Energie zu tanken und zu bewahren. Kern ist hier die energetische Entkopplung von „Energieräubern“ für nachhaltige Entspannung.



